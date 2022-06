Covid-19: Prefeitura de São Paulo volta a recomendar o uso de máscaras em locais fechados

Posicionamento ocorre após aumento no número de casos e internações; medida não tem caráter obrigatório e item de segurança individual continua como opcional

RÔMULO MAGALHÃES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitura de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras em estabelecimentos fechados na capital paulista



A Prefeitura de São Paulo voltou a recomendar a utilização de máscaras em locais fechados em decorrência do aumento no número de casos e internações por Covid-19. O comunicado ocorre após uma reunião entre técnicos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em que os últimos índices epidemiológicos foram analisados. De acordo com dados da prefeitura paulistana, entre os dias 24 e 30 de abril, a taxa de positividade dos testes para detecção do vírus respiratório foi de 4%. No entanto, em 30 de maio, o percentual de testes positivos subiu para 18%.

Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal da Saúde, alegou que a recomendação tem como objetivo proteger a população em um momento de atenção para a proliferação do vírus. “Além do uso da máscara, é importante que a população complete o seu ciclo vacinal. Tanto para o primeiro ciclo, quanto para as doses de reforço. Nossos postos estão abertos diariamente e a vacina está disponível para todos”. A Prefeitura ressaltou que a orientação não tem caráter obrigatório, mas que sua utilização é indispensável no uso de transportes coletivos – como ônibus, trens e metrô – e ambientes do setor de saúde – como hospitais, farmácias e unidades básicas.