Covid-19: Saúde incorpora medicamento para pacientes com sintomas leves

Chamado de Paxlovid, o remédio é fabricado pela Pfizer e será incluído no Sistema Único de Saúde (SUS)

Pixabay/Creative Commons Medicamento será utilizado em casos leves contra Covid-19



O Ministério da Saúde anunciou na última sexta-feira, 6, que irá incorporar ao Sistema Único de Saúde (SUS) um medicamento contra casos leves de Covid-19 chamado de Paxlovid – um composto de dois antivirais: nirmatrelvir e ritonavir. O objetivo do remédio, produzido pela Pfizer, será prevenir internações, complicações e mortes. Com isso, será ofertado para aqueles que estão com idade igual ou superior aos 65 anos ou adultos imunocomprometidos. Seu uso deverá iniciar em até cinco dias após o início dos sintomas e apenas em caso de diagnóstico positivo para a doença respiratória. A aprovação do Paxlovid pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ocorreu no dia 30 de março e, após a publicação da incorporação no Diário Oficial, que ocorreu na sexta, o ministério tem 180 dias para distribuir o medicamento na rede pública de saúde.