CPMI do 8 de Janeiro pedirá ao STF imagens de câmeras de prédios invadidos

Ministro Flávio Dino negou acesso de parlamentares a imagens registradas durante ataques às sedes dos Três Poderes

Reprodução/Jovem Pan News Deputado Arthur Maia preside a CPMI do 8 de Janeiro



Após recusa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos do 8 de Janeiro vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir acesso às imagens das câmeras de segurança interna dos prédios invadidos. A decisão foi anunciada pelo presidente do colegiado, o deputado federal Arthur Maia (União-BA) na sessão desta terça-feira, 1, ao citar ainda que Dino terá 48h para se manifestar. Anteriormente, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito sobre os ataques no STF, permitiu o acesso a imagens de câmeras do Palácio do Planalto.

“Não faz sentido nenhum que tudo aquilo que esteja fazendo parte dos inquéritos não possa ser do conhecimento desta CPMI. Sendo assim, e até pela obrigação que tenho como presidente desse colegiado de manter a integridade e autoridade desse colegiado, não posso aceitar que as partes tenham simplesmente o direito de dizer ‘eu não vou atender’”, disse Maia. A CPI retoma os trabalhos nesta terça com o depoimento do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Saulo Moura da Cunha.