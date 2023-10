Cracolândia é cercada pela Prefeitura de São Paulo após atropelamento em série

Autoridades instalaram grades móveis durante as noites em local da região central da capital paulista

A Prefeitura de São Paulo cercou a esquina da Rua dos Gusmões e da Avenida Rio Branco, região da Cracolândia, na noite de sexta-feira, 27. A Subprefeitura da Sé confirmou que as cercas móveis serão mantidas também na noite de sábado 28. Segundo autoridades, a intenção da medida é proteger pessoas em situação de vulnerabilidade, dependentes químicos e motoristas, e faz parte de uma atuação conjunta com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). A iniciativa veio após um atropelamento em série no último domingo, 22, que deixou 16 feridos no local. As grades permanecem apenas no período noturno, e os pedestres serão orientados a utilizarem as calçadas. A Prefeitura destacou que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) adota medidas semafóricas, como o módulo amarelo piscante na extensão da Avenida Rio Branco, para que os motoristas tenham trânsito livre durante a noite. A SSP diz que a instalação de grades “evita acidentes” e “protege os frequentadores do fluxo”. Na nota enviada à reportagem, a pasta elencou outras ações que promove para garantir a segurança no centro da capital, como o reforço da Operação Impacto-Centro e a inauguração da nova sede da 2ª Companhia do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que passou a atender na República.

*Com informações do Estadão Conteúdo.