Cresce o número de brasileiros que moram sozinhos

O estado do Rio de Janeiro lidera a estatística, com 22% da população vivendo sem companhia, seguido de perto por São Paulo, onde essa porcentagem é de 18,4%

  Por da Redação
  22/08/2025 17h34
Freepik Pessoa morando sozinha Pesquisadores do IBGE ressaltam que muitos dos lares unipessoais são ocupados por pessoas idosas

Um número crescente de brasileiros está optando por viver sozinho, conforme revela a nova edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22). Em 2024, 18,6% das residências no país eram unipessoais, marcando um aumento significativo de 6,4 pontos percentuais em comparação a 2012.

O estado do Rio de Janeiro lidera a estatística, com 22% da população vivendo sozinha, seguido de perto por São Paulo, onde essa porcentagem é de 18,4%. Em contrapartida, o Maranhão apresenta a menor taxa, com apenas 13,5% de lares unipessoais. Essa mudança no perfil das residências está influenciando o mercado imobiliário, que tem se adaptado com a construção de microapartamentos.

Esse fenômeno é atribuído a diversos fatores, incluindo o envelhecimento da população e transformações nos comportamentos sociais, com um número crescente de mulheres escolhendo viver de forma independente. Em 2024, as mulheres representavam 44,9% dos que moravam sozinhos, enquanto os homens correspondiam a 55,1%. A maioria dos indivíduos que vivem sozinhos está na faixa etária de 30 a 59 anos, com os idosos, acima de 60 anos, representando 40% desse grupo.

Pesquisadores do IBGE ressaltam que muitos dos lares unipessoais são ocupados por pessoas idosas, frequentemente viúvas ou cujos filhos já deixaram o lar. A solidão, um tema cada vez mais relevante, é abordada em um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), que aponta que entre 2014 e 2019, a solidão foi responsável por aproximadamente 871 mil mortes anuais.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA

