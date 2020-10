Criança de 12 anos desaparece na região de Santo Amaro, zona sul de SP

Lucas Antognetti foi visto pela última vez na estação Primavera-Interlagos, da Linha 9-Esmeralda da CPTM

Reprodução Lucas tem 12 anos, e foi visto na região de Santo Amaro, zona sul da Capital



Um garoto de 12 anos desapareceu na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, na última sexta-feira, 2. Segundo relatos da família, Lucas entrou na estação Socorro da linha 9 – Esmeralda, da CPTM, às 18h33. Em seguida, ele foi visto na estação Primavera – Interlagos, da mesma linha 9.

O último registro do paradeiro do garoto foi às 21h30, em um ponto de ônibus próximo ao shopping SP Market e a uma farmacêutica, na região da Av. das Nações Unidas. A polícia foi acionada, e acompanha o caso. Gabriele e Renato Antognetti, os pais do garoto Lucas, contam que ele esta com uma camiseta do Capitão América, short preto, máscara branca com estampa de gibi, tênis e mochila preta. Ainda de acordo com os familiares, Lucas estava com uma blusa de moletom preta, com estampa “EUA”, e uma outra cinza, aberta na frente, com capuz.

Informações sobre o paradeiro de Lucas podem ser dadas nos telefones (11) 94996-5213 (Gabrielle) ou (11) 97110-1317.