Criminosos invadem casa e matam a tiros adolescente de 15 anos em Cotia

Família foi rendida na madrugada desta sexta-feira, 8, em sua residência dentro de um condomínio fechado; um dos suspeitos foi preso e dois estão foragidos

Divulgação/Mikale Imóveis Fachada do condomínio Parque Rizzo II, onde ocorreu o crime



Um jovem de 15 anos morreu ao ser baleado durante um assalto dentro de sua própria casa na madrugada desta sexta-feira, 8, em Cotia, na Grande São Paulo. Três criminosos armados invadiram a residência localizada no condomínio fechado Parque Rizzo II por volta das 4h. Estavam na casa um casal e os três filhos, de 4, 7 e 15 anos. De acordo com informações de policiais, o adolescente teria se assustado com a presença dos ladrões, e um deles atirou no jovem. Os criminosos também ameaçaram matar a mãe e as duas crianças, que choravam assustadas. De acordo com a Polícia Militar, os ladrões roubaram pertences dos moradores e fugiram. A família levou o jovem para um hospital da cidade, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a PM, um suspeito de 19 anos foi preso. A Polícia Civil realiza diligências para identificar e prender os outros autores.