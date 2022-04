Criminosos invadem hospital no Guarujá e executam paciente na frente da equipe médica

Caso aconteceu na cidade do litoral de São Paulo na manhã de domingo, 24; vítima já havia sido baleada na sexta, quando deu entrada na unidade de saúde

Reprodução/Google Street View Crime aconteceu no Guarujá na manhã de domingo e está sendo investigado pela polícia



Uma dupla de criminosos invadiu um hospital na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, e executou um paciente na frente da equipe médica do local. O crime foi confirmado à Jovem Pan pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e aconteceu na manhã do último domingo, 24. A identidade da vítima não foi revelada, mas foi informado que ela estava internada desde sexta-feira, 22, quando foi baleada. Na manhã de domingo, ela recebeu alta e estava prestes a deixar o hospital em uma cadeira de rodas quando a dupla invadiu e efetuou diversos disparos. O caso foi registrado pela Delegacia do Guarujá, que acionou a 3ª Delegacia do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Vídeos da execução que foram registrados por câmeras de segurança foram publicados e estão circulando pela internet.