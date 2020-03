Crivella pede desculpas por responsabilizar a população por estragos da chuva

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), se desculpou por culpar moradores pelos estragos das chuvas



Um dia após culpar “grande parte da população” pelos estragos causados pela chuva, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), disse nesta terça-feira (3) que “talvez tenha” se expressado mal e pediu desculpas.

Na segunda-feira (2), ao visitar o bairro de Realengo (zona oeste), um dos mais prejudicados pela chuva que atingiu o Rio desde sábado (29), Crivella disse que “a culpa é de grande parte da população, que joga lixo nos rios frequentemente”. Revoltado, um morador não identificado lançou uma bola de lama contra o prefeito, atingido na cabeça e no ombro.

Crivella ignorou o ataque e continuou a entrevista. “Chuva no Rio é sempre um problema, mas o pior é o lixo. Temos excesso de lixo nos rios, bueiros e encostas, e, quando vem a chuva, tudo desce. As chuvas são um problema, mas dessa vez nem foram as piores que enfrentamos. Temos que agir preventivamente para não jogar lixo nas encostas. Olha a grande quantidade, esse é o problema. Se não jogarem lixo no bueiro e na beira dos rios, melhora”, afirmou Crivella.

Nesta terça-feira, o prefeito se reuniu por mais de duas horas com secretários municipais, no Centro de Operações Rio (unidade de monitoramento da cidade, na região central), e depois concedeu uma entrevista coletiva. Apesar das desculpas, ele citou novamente o problema do lixo. “Talvez eu tenha me expressado mal e quero até pedir desculpas, mas o apelo que faço é que a gente evite colocar lixo nas encostas”, disse.

Crivella admitiu problemas na conservação da cidade e culpou a falta de dinheiro. “A conservação da cidade realmente não está nem perto do que a gente gostaria. Nessa crise toda, nós tivemos que dar prioridade para a educação e a saúde”, afirmou.

O prefeito anunciou que vai retomar negociações para desapropriar 200 casas no entorno do Rio Grande, em Jacarepaguá (zona oeste), um dos pontos mais atingidos pela chuva, e vai pedir ao governo federal recursos para construir um piscinão no Maciço da Pedra Branca, também na zona oeste, mas não deu prazo para que essas iniciativas se concretizem.

