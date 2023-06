Curtos e não invasivos, tratamentos dentários são concluídos em poucas horas

Uso de tecnologia inovadora permite a realização de implantes, exames, diagnósticos e fixação de lentes em porcelana em tempo recorde e em um único lugar

Divulgação/Instituto Dental Life Instituto Dental Life estruturou o maior centro de estética oral do Brasil



As novas tecnologias usadas em tratamentos dentários têm aumentado o conforto dos pacientes e reduzido o tempo dos resultados estéticos. Se antes procedimentos como implantes demoravam semanas ou meses para terem todas as etapas concluídas, atualmente é possível finalizar os processos em poucas horas ou dias. O uso de Inteligência Artificial tem permitido a realização de tratamentos rápidos e não invasivos, com uso de materiais mais resistentes, o que possibilita aos pacientes uma experiência mais digna e respeitosa na busca pelo sorriso perfeito. Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, o Brasil é o segundo país que mais se preocupa com a beleza dos dentes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

Com sede em São Paulo, o Instituto Dental Life estruturou o maior centro de estética oral do Brasil, o primeiro 100% digital. O espaço reúne equipamentos de última geração e conta com uma área de convivência de mais de 300 m² para que os pacientes aguardem a finalização dos tratamentos em poucas horas. “A clínica é verticalizada. Temos laboratório próprio, produção de próteses, exame de imagem com o próprio tomógrafo, tudo no mesmo lugar. Não necessitamos de laboratórios terceiros, o que faz com que o processo acelere”, explicou Thiago Siqueira, diretor de marketing do Instituto Dental Life.

Com o crescimento do interesse por sorrisos mais harmônicos, o mercado de lentes dentais e facetas alcançou US$ 1,55 bilhões em 2021, de acordo com pesquisa realizada pela Academia Americana de Odontologia Cosmética. A perspectiva é que, em 5 anos, o setor atinja US$ 2,3 bilhões. Considerando o importante momento da área, o Instituto Dental Life investiu na agilidade dos tratamentos para que os pacientes tenham bem-estar na hora de cuidar do sorriso, priorizando a possibilidade de resolução de problemas em uma única sessão.

A aplicação de lentes em porcelana extrafinas, com aproximadamente 0,3 mm de espessura e ultra resistentes, ocorre em apenas algumas horas. O tratamento digital conserva a translucidez na lente e mantém a aparência o mais natural possível com 14 mil tipologias de estética dental. O procedimento também corrige trincas, rachaduras e espaços entre os dentes. A naturalidade do sorriso tem sido uma das principais exigências dos pacientes. “São mais de 14 mil possibilidades. Em 40 minutos há a preparação dos dentes. Em vez de usar lentes de 1,4 mm, utilizamos uma espessura de 0,18 mm, não sendo necessário o desgaste dos dentes que gera aquele feito de ‘dente de tubarão’. O material é super-resistente, do mesmo produto do diamante. É possível reproduzir ranhuras, mamelos, ondulações e a translucidez na ponta dos dentes, que gera maior naturalidade. Em no máximo 4 horas, o procedimento está pronto”, destacou Siqueira.

Outros procedimentos, como protocolos totais e tratamento de ronco com laser, também são oferecidos. Já o uso da odontologia digital para realização de coroas tem chamado atenção e sido buscado por quem quer soluções rápidas e definitivas. A aplicação em poucos minutos estimula a autoestima do paciente, que convive com a insatisfação e a ansiedade por um sorriso mais bonito. “O cliente se sente valorizado e protegido. Normalmente, eles ficam descrentes, porque aprenderam da forma antiga, o que deixou uma visão errada. Nosso trabalho é desmistificar todos esses tratamentos perante um processo 100% digitalizado do início ao fim”.