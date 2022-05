Dados da Abramed indicam tendência de alta da Covid-19 no Brasil

Dados da Abramed mostram que, em duas semanas, houve consecutivos aumentos no número de exames realizados para a doença respiratória e de diagnósticos positivos para a detecção do vírus

EFE/ André Coelho Números indicam um aumento no número de testes realizados para detecção da Covid-19 nas últimas semanas e uma alta na taxa de positividade



O Brasil pode estar passando por um novo aumento na disseminação da Covid-19. É o que mostram os dados divulgados pelos laboratórios de medicina diagnóstica associados à Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) nesta terça-feira, 17. Segundo o órgão, os dados da última semana de abril e da primeira semana de maio mostram a tendência do avanço da doença respiratória entre os brasileiros. Em comparação com a semana anterior, entre os dias 24 de abril e primeiro de maio houve uma aumento de 26% no número de exames realizados e de 12,9% na taxa de positividade. Na semana seguinte, de dois a oito de maio, o aumento no número de testes para detecção do novo coronavírus aumentou 8,4% e a taxa de positividade subiu 17,1%. Mesmo sem a compilação dos dados da última semana – de nove a 15 de maio – a Abramed estimou um aumento de 40% nos exames realizados e de 24,1% para diagnósticos positivos, o que indicaria uma tendência de proliferação do vírus no país.