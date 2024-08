Dados das caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo são 100% extraídos

Investigadores do Cenipa retornarão a Brasília, onde darão início à análise dos dados coletados; motores da aeronave acidentada serão examinados em São Paulo

O brigadeiro Marcelo Moreno, que lidera o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB), anunciou que a equipe conseguiu extrair com sucesso os dados dos dois gravadores da aeronave que sofreu um acidente em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira (9), resultando na morte de 62 pessoas — todos os corpos foram resgatados e encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal). Os dispositivos, conhecidos como caixas-pretas, incluem tanto o gravador de voz quanto o gravador de dados. Moreno também revelou que a tripulação não emitiu qualquer declaração de emergência antes do trágico evento. Após a extração das informações, os investigadores do Cenipa retornarão a Brasília, onde darão início à análise dos dados coletados. Além disso, os motores da aeronave acidentada serão armazenados e examinados em São Paulo para determinar se estavam operando com potência no momento do impacto.

O relatório preliminar da investigação está previsto para ser divulgado em um prazo de 30 dias. A apuração das causas do acidente conta com a colaboração de representantes de outros países, como França e Canadá, que estão seguindo os protocolos internacionais estabelecidos para esse tipo de situação. A Agência Francesa de Segurança da Aviação Civil e o Transportation Safety Board do Canadá estão entre as entidades que participam das investigações.

