Datafolha: Aprovação do Congresso é de 18% e a do Supremo, de 30%

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo O presidente do STF, Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM- AP), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni



O instituto Datafolha divulgou uma pesquisa neste sábado (30), no site do jornal Folha de S. Paulo, que aponta que o Congresso tem aprovação de 18% dos brasileiros. O nível de aprovação do Supremo tribunal Federal (STF) é de 30%.

Outros 47% consideram o Congresso regular; e 32% ruim ou péssimo. Os níveis de aprovação quando os brasileiros são questionados sobre o Supremo Tribunal Federal é 30% para ótimo/bom, 40% regular e outros 26% para ruim ou péssimo.

O levantamento ouviu 2.069 pessoas maiores de idade nesta segunda e terça. As entrevistas foram feitas por telefone devido a pandemia de coronavírus. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.