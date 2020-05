Datafolha: Governo Bolsonaro tem rejeição de 43% dos brasileiros; base de apoio se mantém

Marcos Corrêa/PR Jair Bolsonaro



A rejeição ao governo Jair Bolsonaro cresceu ao longo do mês passado diante da crise provocada pelo novo coronavírus, conforme apontou o Datafolha divulgado nesta quinta-feira (28). A base de apoio do governo, no entanto, se mantém.

Segundo a pesquisa realizada nesta segunda e terça, após a divulgação dos vídeos da reunião ministerial de 22 de abril, 43% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. No último Datafolha, esse número era de 38%.

A aprovação do presidente segue estável, em 33% – assim como na última avaliação. Aqueles que acham o governo regular caíram de 26% para 22%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.069 pessoas, por telefone. Entre os que consideram o governo ótimo ou bom, 42% ganham mais de dez salários mínimos, 56% são empresários e 37% residem no Centro-Oeste/Norte do país.

Entre os que consideram a gestão Bolsonaro ruim ou péssima, 56% têm ensino superior, 65% são estudantes e 48% moradores do Nordeste. No início de abril, 59% dos brasileiros eram contrários à renúncia de Bolsonaro, segundo o Datafolha.