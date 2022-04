De escola de famosos à campeã do carnaval: Relembre a trajetória da Grande Rio até o título

Escola já havia ficado em segundo lugar em quatro oportunidades e é conhecida pela presença de famosos em seus desfiles

THIAGO RIBEIRO//AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Escola costuma ter diversos famosos em seus desfiles



Com um desfile considerado histórico pelos fãs do carnaval, a Grande Rio conquistou o título de campeã do carnaval do Rio de Janeiro de 2022. Este foi o primeiro título da escola de Duque de Caxias, que é uma das mais novas do Grupo Especial. A escola foi fundada em 22 de setembro de 1988 após a fusão da G.R.E.S. Grande Rio e da Acadêmicos de Duque de Caxias e completará 34 anos de existência neste ano. Sua estreia como escola de samba foi em 1989, quando foi vice-campeã do Grupo 3 do carnaval carioca. Em 1990 conquistou o acesso para o Grupo Especial, onde amargou a última posição e foi rebaixada. Em 1992, veio o primeiro e único título da escola: o de campeã do grupo de acesso.

De volta à elite do carnaval, a escola conseguiu se firmar entre as principais agremiações. Desde então, a Grande Rio nunca mais foi rebaixada para o grupo de acesso e somou diversos bons resultados. Entre eles, estão os vice-campeonatos de 2006, 2007, 2010 e 2020. Além disso, a escola conquistou um lugar no desfile das campeãs (ficou entre as seis melhores colocadas) em outras 11 oportunidades. Em 2020, a escola bateu na trave, perdendo o carnaval por problemas no quesito evolução, que foi o que desempatou a disputa a favor da Unidos de Viradouro.

Uma das marcas da escola sempre foi a presença de famosos em seus desfiles. Mesmo antes de se firmar como uma das principais agremiações do Rio de Janeiro, figuras públicas já apareciam. Wolf Maia (1991), Baby Consuelo (1992) e Regina Duarte (1996) são alguns exemplos. No fim da década de 90, a presença de estrelas começou a aumentar. Danielle Winits, Luciana GImenez, Deborah Secco, Grazi Massafera, Ana Furtado e Juliana Paes estão entre as atrizes que já ocuparam o posto de rainha de bateria da escola. Atualmente, o posto pertence a Paolla Oliveira. Neste ano, figuras como Gil do Vigor e Camilla de Lucas participaram do desfile.