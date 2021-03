De Moro a Xuxa: Famosos gravam vídeos de apoio a calouros da FGV depois de engano

Em gincana de integração, alunos entenderam errado a ‘prova da celebridade’ e pediram para personalidades do esporte, entretenimento e política formarem uma ‘torcida’

Reprodução/ Twitter Diversas personalidades participaram do vídeo



Um vídeo em que diversos famosos aparecem dando apoio a uma sala de calouros da Fundação Getúlio Vargas – FGV chamou a atenção da internet nesta quinta-feira, 25. Nomes como Sergio Moro, Xuxa, Rodrigo Maia, Marcos Mion, Alexandre Frota e até o ator norte-americano Ed O’Neill, da série Modern Family, aparecem em gravações desejando sorte para a turma AE4, de Direito da FGV, em uma gincana promovida pela instituição. Segundo uma aluna veterana que explicou a história no Instagram, a brincadeira acontece todos os anos e tem como objetivo integrar a turma trazendo personalidades famosas dentro do Conselho da Torcida da GV para apoiar esses novos alunos, ou seja, primeiros fundados, primeiros diretores e etc.

Porém, os calouros entenderam errado a ‘Prova da Celebridade’ e convidaram personalidades de fora da Instituição para participar, entre eles um pessoal do esporte, advocacia, entretenimento e do meio digital (youtubers). “Para a turma de calouros da FGV, turma AE4. Façam um bom curso. Estou apoiando vocês na gincana. Não se esqueçam de fazer sempre a coia certa. Um abraço para todos”, disse o ex-juiz Moro em seu vídeo. “Hi everybody, my name is Ed O’Neill, from the show “Modern Family”. I’m here to suport the theam AE2 from GV [Oi todo mundo, meu nome é Ed O’neill, do programa “Modern Family”. Estou aqui para apoiar o time AE2 da GV”, comentou o ator O’Neill. A gravação viralizou e fez muitos se questionarem como os alunos conseguiram esses depoimentos.

Confira abaixo a lista de todos os famosos que participaram do vídeo:

Políticos

Sergio Moro;

João Amoedo;

Rodrigo Maia

Arthur do Val [Mamãe Falei]

Tabata Amaral

Alexandre Frota

Pastor Marco Feliciano

Esportistas

Rubens Barrichello

Cafú

Falcão

Luisão

Artistas:

Léo Picon

Jade Picon (AE4)

Caio Cabral (AE4)

Fábio Porchat

Ed O’Neill (ator de Modern Family)

Milton Neves (AE3)

Xuxa

Felipe Titto

Gabi Martins

Felipe Roque

Flavia Alessandra e Otaviano (AE4)

Marcos Mion

Kaysar

Thiago Martins (AE5)

Felipe Prior (AE5)

Reinaldo Gottino

Júlio Cocielo

Angélica (Open 12)

Marco Luque

Hadybala