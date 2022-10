De pneus de carro a celulares: Correios de São Paulo vão leiloar 41 mil itens; veja como participar

Itens não foram entregues aos destinatários após várias tentativas e serão leiloados na segunda-feira, 24; lotes incluem bijuterias, itens para decoração e aparelhos eletrônicos

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Leilão será feito de forma online e lances iniciais variam de R$ 1.603,90 a R$ 33.799,50



Os Correios de São Paulo vão leiloar aproximadamente 41 mil itens na próxima segunda-feira, 24. Os produtos não puderam ser entregues aos destinatários originais após várias tentativas e tiveram os prazos para reclamação esgotados. Os itens foram divididos em dez lotes, cujos valores iniciais variam de R$ 1.603,90 a R$ 33.799,50 e incluem desde itens como bijuterias e celulares até capacetes e pneus de carro. Seguindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, os itens foram classificados como refugo – quando itens não foram reclamados e o prazo de reclamação prescreveu. Para participar do leilão, os interessados devem se cadastrar na plataformas de Licitações-e do Banco do Brasil. Com o cadastro feito, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas e concorrer de forma online. De acordo com os Correios, o lote mais caro inclui itens de vestuário, como camisas, roupas íntimas, calçados entre outros. Também estarão disponíveis no leilão itens de decoração, bijuteria, livros, CDs, discos de vinil, celulares e acessórios, brinquedos infantis e até acessórios para veículos, como pneus de carros e motos.