Defesa Civil alerta para quedas de temperatura e ventania em São Paulo

Litoral está mais suscetível a fortes ventos, com condições para ressaca e possibilidade de ondas de até quatro metros

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo deve registrar baixas temperaturas e fortes ventos nesta quarta-feira, 10, e quinta-feira, 11



A Defesa Civil de São Paulo, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Emergência, emitiu, nesta semana, alerta para baixas temperaturas e fortes ventos nesta quarta-feira, 10, e quinta-feira, 11, no Estado. De acordo com a pasta, a expectativa é que o litoral esteja mais suscetível à ventania. Inclusive, o mar deve ter condições de ressaca e existe a possibilidade de ondas de até quatro metros. A pasta orienta evitar a prática de esportes aquáticos. A previsão para esta quarta-feira, 10, é que haja rajadas de vento nas faixas litorâneas de Santa Catarina e São Paulo. O motivo é uma frente fria associada a um ciclone extratropical. Os sistemas meteorológicos mantêm o tempo instável e chuvoso ao longo do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que existe a possibilidade de formação de geada no nordeste do Estado de São Paulo. Já nesta quinta-feira, 11, a nebulosidade diminui. Contudo, o frio aumenta. Os termômetros podem registrar entre 10ºC e 15ºC. Mesmo assim, a umidade do ar continua elevada, com percentuais entre 60% e 95%. A orientação da Defesa Civil, principalmente para crianças e idosos, é que se mantenham agasalhados. Em relação as pessoas em situação de rua, a recomendação é que liguem para o número 199. Mais informações podem ser obtidas pelo aplicativo Alerta SP, que está disponível em todas as lojas virtuais.