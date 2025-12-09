Defesa Civil de SP emite alerta de tempestades entre terça e quinta-feira

O fenômeno é provocado pela formação de um ciclone extratropical na região Sul do país, que já influencia o tempo em São Paulo com queda de temperatura e garoa

DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Um gabinete de crise foi montado para monitorar os efeitos do ciclone extratropical, que traz riscos de granizo, alagamentos e rajadas de vento intensas em diversas regiões, incluindo a capital e o litoral



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de tempestade válido para todas as regiões do estado entre esta terça-feira (12) e a próxima quinta-feira (14). O fenômeno é provocado pela formação de um ciclone extratropical na região Sul do país, que já influencia o tempo em São Paulo com queda de temperatura e garoa.

Para monitorar a situação, a Defesa Civil instalou um gabinete de crise. A previsão indica condições severas com chuvas volumosas, rajadas de vento intensas e possibilidade de queda de granizo em todo o território paulista.

Previsão detalhada

Terça-feira: A expectativa é de chuvas mais intensas e volumosas na divisa com o Paraná, na área central do estado, na faixa leste, na Região Metropolitana e no litoral. Há risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

Quarta-feira: O alerta se concentra em ventos muito fortes, especialmente na região leste do estado, onde as rajadas podem superar os 90 km/h. A previsão aponta para um alto potencial de queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Quinta-feira: O ciclone começa a se afastar e o risco de temporais diminui. No entanto, ainda são esperadas fortes rajadas de vento em Campinas, Região Metropolitana, Baixada Santista e Vale do Paraíba.

As autoridades recomendam que a população evite áreas de risco e tome precauções durante os deslocamentos.

*Com informações de Marcelo Mattos

*Reportagem produzida com auxílio de IA