Defesa Civil de SP emite alerta para tempestades e ventos fortes

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre a chegada de tempestades e ventos fortes que devem afetar diversas áreas do estado. A transição do inverno para a primavera, que se inicia em 22 de setembro, trará uma mudança significativa nas condições climáticas, com a previsão de temporais, raios e granizo. Entre os dias 21 e 22 de setembro, a Região Metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, o Vale do Ribeira, a Região de Itapeva, o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira, o litoral norte e cidades como Campinas e Sorocaba devem enfrentar ventos intensos e chuvas severas.

No interior paulista, localidades como Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca e Barretos também estão na rota das chuvas moderadas e ventos fortes. A Defesa Civil recomenda que a população tome precauções durante esse período de instabilidade.

As orientações incluem evitar a proximidade de árvores durante as tempestades, buscar abrigo em locais seguros e não praticar esportes aquáticos. Além disso, é importante não atravessar áreas alagadas. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser contatada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193. A mudança climática é atribuída à chegada de uma frente fria, que não apenas trará chuvas, mas também provocará uma queda nas temperaturas. Para o início da próxima semana, as previsões indicam que os termômetros não devem ultrapassar os 18°C, marcando um contraste com o calor do fim de semana anterior.

*Reportagem produzida com auxílio de IA