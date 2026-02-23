Jovem Pan > Notícias > Brasil > Defesa Civil instala gabinete de crise para enfrentar chuvas no litoral de SP

Defesa Civil instala gabinete de crise para enfrentar chuvas no litoral de SP

Últimas 48 horas foram marcadas por altos índices de temporais, com destaque para Peruíbe, com 271 mm, e Ubatuba, com 235 mm

  • Por Jovem Pan
  • 23/02/2026 09h21 - Atualizado em 23/02/2026 09h25
A Defesa Civil de São Paulo instalou, nesta segunda-feira (23), um gabinete de crise para monitorar e responder aos impactos das intensas chuvas que atingem o litoral paulista. O alerta de temporais foi prorrogado e permanece válido para toda a região ao longo do dia.

Nas últimas 48 horas, foram registrados acumulados altos de precipitação, com destaque para Peruíbe (271 milímetros) e Ubatuba (235 milímetros). O grande volume de água eleva o risco de deslizamentos de terra, quedas de barreiras e alagamentos. O órgão informou que, por causa disso, equipes estaduais e municipais seguem nas ruas realizando vistorias preventivas e orientando os moradores das áreas mais vulneráveis.

Vias de acesso à região litorânea bloqueadas:

Mogi-Bertioga (SP-098): Totalmente interditada nos quilômetros 77 (Mogi das Cruzes) e 98 (Bertioga), sem previsão de liberação. A rota alternativa recomendada é o Sistema Anchieta/Imigrantes;

Rodovia dos Tamoios (SP-099): Interdição parcial no trecho da Serra Antiga. O tráfego deve ocorrer pela Serra Nova (túneis) no sistema de comboio;

Oswaldo Cruz (SP-125): Totalmente bloqueada no quilômetro 81, em Ubatuba, devido a um deslizamento de terra. Não há previsão de liberação;

Cidades afetadas

Em Natividade da Serra, as buscas por um morador que desapareceu após um deslizamento atingir uma casa no domingo (22) foram retomadas na manhã desta segunda-feira. A operação, conduzida pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, havia sido suspensa durante a noite por questões de segurança, informou o órgão.

Em Ubatuba, o bairro Camburi, na zona norte, é o local mais afetado até o momento, embora sem feridos. Diante da persistência das chuvas, a cidade recebeu um alerta severo via celular sobre a necessidade de permanecer em locais seguros. Em Peruíbe, as chuvas voltaram a se intensificar, e o monitoramento foi reforçado.

De acordo com a Defesa Civil, a orientação é para que a população evite áreas de risco, não transite por estradas interditadas e continue acompanhando os alertas oficiais emitidos pelos canais do governo estadual.

