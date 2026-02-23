Últimas 48 horas foram marcadas por altos índices de temporais, com destaque para Peruíbe, com 271 mm, e Ubatuba, com 235 mm

Divulgação / Defesa Civil de SP Defesa Civil instala gabinete de crise para enfrentar chuvas no litoral de SP



A Defesa Civil de São Paulo instalou, nesta segunda-feira (23), um gabinete de crise para monitorar e responder aos impactos das intensas chuvas que atingem o litoral paulista. O alerta de temporais foi prorrogado e permanece válido para toda a região ao longo do dia.

Nas últimas 48 horas, foram registrados acumulados altos de precipitação, com destaque para Peruíbe (271 milímetros) e Ubatuba (235 milímetros). O grande volume de água eleva o risco de deslizamentos de terra, quedas de barreiras e alagamentos. O órgão informou que, por causa disso, equipes estaduais e municipais seguem nas ruas realizando vistorias preventivas e orientando os moradores das áreas mais vulneráveis.

Vias de acesso à região litorânea bloqueadas:

Mogi-Bertioga (SP-098): Totalmente interditada nos quilômetros 77 (Mogi das Cruzes) e 98 (Bertioga), sem previsão de liberação. A rota alternativa recomendada é o Sistema Anchieta/Imigrantes;

Rodovia dos Tamoios (SP-099): Interdição parcial no trecho da Serra Antiga. O tráfego deve ocorrer pela Serra Nova (túneis) no sistema de comboio;

Oswaldo Cruz (SP-125): Totalmente bloqueada no quilômetro 81, em Ubatuba, devido a um deslizamento de terra. Não há previsão de liberação;

Cidades afetadas

Em Natividade da Serra, as buscas por um morador que desapareceu após um deslizamento atingir uma casa no domingo (22) foram retomadas na manhã desta segunda-feira. A operação, conduzida pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, havia sido suspensa durante a noite por questões de segurança, informou o órgão.

Em Ubatuba, o bairro Camburi, na zona norte, é o local mais afetado até o momento, embora sem feridos. Diante da persistência das chuvas, a cidade recebeu um alerta severo via celular sobre a necessidade de permanecer em locais seguros. Em Peruíbe, as chuvas voltaram a se intensificar, e o monitoramento foi reforçado.

De acordo com a Defesa Civil, a orientação é para que a população evite áreas de risco, não transite por estradas interditadas e continue acompanhando os alertas oficiais emitidos pelos canais do governo estadual.