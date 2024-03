Defesa Civil Nacional envia equipe de apoio ao Rio de Janeiro após temporais

Estado já registrou sete mostros devido a forte chuva; foco principal será na região serrana do, onde os estragos foram mais intensos

DAVI CORRÊA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Petrópolis foi uma das cidades mais atingidas pela chuva no Rio de Janeiro



Integrantes do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) da Defesa Civil Nacional foram enviados para o Rio de Janeiro para auxiliar nas operações de resgate e assistência às vítimas dos temporais que atingiram o estado e deixaram ao menos sete mortos. A decisão de enviar o efetivo foi tomada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, seguindo orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O foco principal das equipes será na região serrana do estado do Rio, onde os estragos foram mais intensos. Por meio das redes sociais, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, comunicou conversou com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, para reforçar o compromisso de ajudar a população local.

“Cumprindo determinação do Presidente Lula, de atender prontamente a população nas cidades e regiões brasileiras atingidas por desastres naturais, liguei há pouco para o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, e o prefetio de Petrópolis, Rubens Bomtempo”, escreveu, e acrescenotu que o Secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, já se encontra no Rio, para trabalhar com os representantes do estado e municípios no socorro à população das cidades que, segundo alertas emitidos na sexta-feira, 23, pelo CENAD, CEMADEM, INMET e INPE, estavam sujeitas a chuvas intensas a partir de sexta-feira. “Estamos juntos, mais uma vez, para agir em favor do povo brasileiro”, finalizou.

Os técnicos da Defesa Civil Nacional irão colaborar com as autoridades locais na elaboração de planos de ação para obter recursos do governo federal, seja para assistência humanitária, reconstrução ou restabelecimento. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, destacou a importância da união com outros órgãos governamentais para atender rapidamente a população afetada.

Em Petrópolis, cidade mais afetada até o momento, uma pessoa que estava desaparecida foi encontrada sem vida. Na cidade, foi registrado quato mortes devido a deslizamentos de terra, mas cinco pessoas foram resgatadas com vida. A cidade, conhecida como Imperial, já possui histórico de desastres causados pelas chuvas, com mais de 230 mortos em um evento há dois anos.