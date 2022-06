Defesa do ex-vereador Dr. Jairinho espera ‘grande reviravolta’ no julgamento

Em declaração feita antes de audiência nesta quarta-feira, 1º, advogada deu detalhes sobre a estratégia da defesa do ex-parlamentar

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/05/2021 Advogados de Jairinho participara de audiência no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 1º



A defesa do ex-vereador do Rio de Janeiro Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, disse esperar uma ‘grande reviravolta’ no julgamento. A afirmação foi feita pela advogada Flavia Froes, que faz parte da equipe de defesa do parlamentar, nesta quarta-feira, 1º, antes de uma nova audiência sobre o caso. Em conversa com jornalista antes da sessão, a advogada disse que a defesa de Jairinho fez um trabalho de investigação e que existe um segundo raio-x do caso. “Nós começamos um trabalho de investigação e o que vocês vão ver hoje é objeto de um trabalho hercúleo da defesa que buscou o raio-x do Barra D’Or. Hoje vai ficar claro para toda a imprensa e para toda a opinião pública que há um segundo raio-x e é sobre esse ponto, principalmente, que iremos nos debruçar, porque ele infirma aquilo que foi afirmado no laudo do Leonardo Tauil. Isso vai ser objeto do nosso debate, porque esse raio-x vai de encontro ao que Leonardo disse nos laudos posteriores, não nos quatro primeiros antes de ser movido pela Polícia Judiciária”, disse Froes. “O que a defesa espera hoje é uma grande reviravolta”, concluiu a advogada.