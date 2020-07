Deic apreende 8 toneladas de drogas na região do Ceagesp

Esta é a maior apreensão do ano pelo departamento; cinco pessoas foram presas na ação

Reprodução Grupo operava um esquema de distribuição de maconha, a partir de um entreposto de hortifrutis



Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreenderam o maior montante do ano neste sábado, 11. Foram mais de 8 toneladas de drogas, e cinco pessoas foram presas por tráfico. O grupo operava um esquema de distribuição de maconha, a partir de um entreposto de hortifrutis, na região do Ceagesp, zona oeste de São Paulo.

A operação foi realizada por policiais da 2ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Crimes de Intervenção Estratégica). A equipe identificou uma movimentação suspeita de uma picape Fiat Toro e de um furgão Hyundai HR. Houve um acompanhamento até um galpão, localizado na rua Benedito Campos de Moraes.

No local, os policiais encontraram os tijolos de maconha empilhados junto dos produtos alimentícios. Detiveram os cinco envolvidos e encontraram também um caminhão Volkswagen utilizado no transporte.

Os três veículos foram apreendidos. Os cinco detidos respondem por tráfico de drogas e associação para o tráfico.