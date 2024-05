Delegado da Polícia Civil é baleado por PM de folga durante discussão na zona leste de São Paulo

Briga começou após policial militar repreender colega que estava urinando na rua; Secretaria de Segurança Pública afirma que iniciou investigação para apurar o ocorrido

Reprodução/X/@dyegofiel Policial civil (no destaque, à esquerda) avança para cima de PM armado em rua do Belenzinho, zona leste de São Paulo



Um delegado da Polícia Civil de São Paulo foi baleado por um PM durante uma discussão na zona leste da capital paulista. O incidente ocorreu após o agente da Civil, de 37 anos, ser repreendido por urinar na fachada de uma loja, desencadeando uma briga na esquina da rua Irmã Carolina com a rua Álvaro Ramos, no bairro do Belenzinho. Testemunhas relataram que o policial militar, que estava de folga e passava pelo local no momento da discussão, tentou intervir e acabou sendo atacado pelo outro agente de segurança, que também estava armado. Em resposta, o PM disparou dois tiros, atingindo o delegado na perna. O ferido foi socorrido e levado ao Hospital Santa Casa, onde também foram realizados exames toxicológicos e de embriaguez, ainda não revelado.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o delegado baleado estava afastado de suas funções por motivos médicos. As armas do policial militar e do policial civil, que é particular, foram apreendidas para serem periciadas. O caso foi registrado como lesão corporal no 30° DP, localizado no Tatuapé. A investigação está em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.