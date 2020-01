Governo anuncia a saída do presidente do INSS; Leonardo Rolim assume

Valter Campanato/Agência Brasil Renato Vieira deixou a presidência do INSS



O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, anunciou nesta terça-feira (28) que Renato Vieira não é mais presidente do INSS.

Segundo Marinho, foi o próprio Vieira quem pediu para deixar o cargo. “Foi uma conversa amadurecida ao longo dos últimos 15 dias”, disse o secretário.

Renato Vieira será substituído por Leonardo Rolim, que deve assumir o cargo já nesta quarta-feira (29). “O Renato acha que precisa se dedicar a seus projetos, e nós aceitamos sua demissão. Comunicamos ao Paulo Guedes e Bolsonaro, e amanhã haverá consolidação desse ato, com indicação do seu substituto”, disse Marinho.

Leonardo Rolim é o atual secretário de Previdência do Ministério da Economia. Ainda não se sabe, no entanto, se ele assumirá o cargo interinamente ou definitivamente. Rogério Marinho não quis falar em substitutos para Rolim na Secretaria de Previdência. “Nós vamos com um pouco mais de cuidado buscar esse nome”, afirmou.

Renato Vieira assumiu a presidência do INSS em janeiro do ano passado. Antes, ele foi procurador federal da Advocacia-Geral da União (AGU) e Assessor Especial da Casa Civil da Presidência da República.

Vieira deixa o cargo em meio a uma crise no órgão causada pela grande fila pelos benefícios. Segundo estimativas do governo, são cerca de 2 milhões de pedidos travados na fila.