RJ: Deputado estadual Gil Vianna morre, aos 54 anos, pela Covid-19

O deputado estadual do Rio de Janeiro Gil Vianna (PSL-RJ) morreu, nesta quarta-feira (20), aos 54 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado há oito dias em um hospital particular de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

Vianna, policial militar reformado, iniciou sua carreira política há 12 anos sendo vereador em Campos. Ele cumpria o seu primeiro mandato como deputado estadual do Rio de Janeiro, tendo sido eleito com 28.636 votos no pleito de 2018.

A Assembleia Legislativa do estado do Rio (Alerj) decretou luto de três dias, com a suspensão das atividades parlamentares, pelo falecimento do deputado. Em nota, o presidente a Alerj, deputado André Ceciliano (PT), prestou solidariedade à família de Vianna e de todas as vítimas da Covid-19. “Infelizmente, perdemos nosso Gil Vianna. Um ótimo sujeito, simples, um amigo nosso, apenas 54 anos. É uma grande tristeza”, disse.

