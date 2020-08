Deputado Kim Kataguiri esquece câmera ligada e ‘toma banho’ durante transmissão online

Político é fã de videogames e transmite lives em seu perfil no Twich, plataforma de vídeos

Kim Kataguiri é fã de videogames e animes



O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) é ativo não só na Câmara e como criador do Movimento Brasil Livre (MBL), mas também em lives do Twich (@kKataguiri), plataforma de vídeos. O político de 24 anos tem o costume de fazer lives enquanto joga Dota, jogo modelo RPG, e Fall Guys, jogo eletrônico que tem feito sucesso entre o público geek. Em uma dessas transmissões ao vivo, Kim esqueceu de desligar a câmera e foi tomar banho, mas ele garante que nenhum dos seus seguidores assistiu a cena. “Ninguém viu porque o notebook fica na sala, não no banheiro, mas dava para ouvir”, comentou à Jovem Pan em tom descontraído.

Os vídeos de gameplay (termo usado para transmissão de partidas online) no perfil do deputado são assistidos por uma média de 100 pessoas. Durante a ‘pausa’ para o banho, quem acompanhava a live ainda pôde ouvir uma performance vocal do político cantando Chouzetsu Dynamic, tema do anime Dragon Ball Super, do qual se diz fã. Kim afirmou que transmite os gameplays com frequência, de três a quatro vezes por semana, mas não tem um horário e dia certos. “É meio aleatório, não tenho um cronograma certo. Eu faço mais no horário livre, que eu aproveito para passar o tempo e faço a live”, comentou. Conhecido como ‘o geek da Câmara‘, além das partidas de videogame, ele também promove em sua plataforma digital discussões e debates políticos e mostra sua rotina de trabalho.