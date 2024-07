Deputado Rafael Saraiva é agredido ao tentar resgatar animais em feira para venda de filhote

Caso aconteceu na Zona Oeste de São Paulo; parlamentar foi ao local para averiguar o cumprimento da lei que estabelece as diretrizes para a comercialização de cães e gatos no Estado

O deputado estadual Rafael Saraiva (União-SP) disse ter sido agredido verbal e fisicamente ao fiscalizar a venda de cachorros de raça neste domingo (21) em uma feira animal na zona oeste de São Paulo. Segundo o parlamentar, ele foi ao local para averiguar o cumprimento da lei que estabelece as diretrizes para a comercialização de cães e gatos no Estado, e quando chegou à feira, acompanhando de mais duas médicas veterinárias e de polícias civis, encontrou mais de 20 criadores, mais de 20 barracas espalhadas e ao todo 65 animais” em situação irregular, que foram apreendidos. Ao tentarem realizar o resgate dos bichos eles foram agredidos. “Quando eu estava colocando uma das últimas caixas de transporte nos carros, que já tinham sido liberadas pela autoridade policial, eles me agrediram. Depois disso, uma veterinária interveio, tentou separar. Ela foi espancada, a roupa inteiramente rasgada e depois eles (os agressores) assumiram que fizeram isso para desviar o foco dos animais e tentar roubá-los”, disse o deputado.

“Enquanto eles estavam tirando os animais do carro, outra veterinária, doutora Marina, tentou segurar uma caixa de transporte e foi espancada, numa cena lamentável, uma cena triste”, acrescentou. Saraiva também compartilhou nas redes sociais que esteve na Delegacia de Investigações de Infrações contra o Meio Ambiente de São Paulo (DIIMA) para formalizar uma denúncia sobre o episódio. Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil não retornou. No mês de julho, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou uma lei que diz que animais não podem ser vendidos nas ruas. Nos locais permitidos, o comércio pode ocorrer apenas quando o filhote tiver mais de quatro meses, além de estar vacinado e castrado.

