Deputados se dizem surpresos com veto a fundo de R$ 8,6 bilhões

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira (3) que os parlamentares se surpreenderam com o veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso do saldo do extinto Fundo de Reservas Monetárias (FRM) para o combate ao novo coronavírus.

Os recursos, cerca de R$ 8,6 bilhões, seriam usados para ajudar estados e municípios no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Com o veto, essa verba somente poderá ser usada no pagamento à dívida pública.

“Surpreendeu, em relação aos R$ 8 bilhões. Cabe ao Parlamento decidir agora [se mantém o veto]. A impressão que eu tive era de que tinha um acordo com o governo para votar a matéria, tanto que eles colocaram uma vinculação com o fim do isolamento”, disse Maia.

A proposta foi enviada pelo Senado para sanção presidencial em maio, por meio de uma medida provisória que extinguiu o fundo. A medida foi aprovada por votação simbólica na Câmara e no Senado.

