Desabamento de arquibancada deixa dezenas de feridos em Itapecerica da Serra

Incidente ocorreu na Estrada Ferreira Guedes, na altura do número 1134, dentro de uma empresa de contêiner

Reprodução/Twitter @BombeirosPMESP O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h55 desta terça-feira, 20, para socorrer as vítimas do desabamento



Segundo o Corpo de Bombeiros, um desabamento de uma arquibancada dentro da uma empresa de contêiner deixou entre 15 a 20 feridos na manhã desta terça-feira, 20, em Itapecerica da Serra, cidade da Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com as autoridades, o acidente ocorreu na Estrada Ferreira Guedes, na altura do número 1134. No endereço está localizada a empresa Multiteiner. Foram acionados 20 viaturas e 79 bombeiros no local após ser registrada uma ocorrência de que uma área (uma espécie de arquibancada ou palco) com cerca 100 funcionários teria desabado. De acordo com postagem do Corpo de Bombeiros, no Twitter, o acidente ocorreu por volta das 8h55 e também ajudam nos socorros equipes da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Também estão no local os helicópteros Águias 18 e 22 do Grupamento Aéreo da Polícia Militar. As razões do desabamento e o estado de saúde das vítimas ainda não foram divulgados pelas autoridades até a publicação deste texto. Confira abaixo as imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

Atualizando a ocorrência das 08h55 Desabamento de arquibancada / palco ( com vítima ) Estrada Ferreira Guedes, 1134 – Itapecerica da Serra, 16 vtrs, pelo local confirmado que há vítimas ( aproxidamente de 15 a 20 ), Defesa Civil, Polícia Militar e Equipes do SAMU no apoio #193S. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 20, 2022