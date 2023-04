Desabamento de prédio em Olinda deixa dois mortos e quatro feridos

Episódio aconteceu por volta das 22h da noite desta quinta-feira, 27; governadora Raquel Lyra lamentou o episódio e disse que sua gestão está prestando apoio às vítimas

Reprodução/Twitter @katarinagmoares As equipes do bombeiros seguem no local procurando por outras vítimas



Um prédio do bairro Jardim Atlântico, em Olinda (Pernambuco), desabou na noite desta quinta-feira, 27. O desabamento aconteceu por volta das 22h e deixou dois mortos e ao menos quatro feridos. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Corporação, os bombeiros foram acionados às 22h08 e chegaram ao local 20 minutos depois. As duas vítimas fatais são do sexo masculino, sendo um adolescente de 13 anos e um adulto de idade não identificada. Dentre os feridos, estão três mulheres e um homem, que foram levados à unidades de saúde da região. Dois dos feridos estavam em estado grave, enquanto outros dois apresentavam ferimentos leves. Além das pessoas, três cães também foram resgatados com vida. As equipes do bombeiros seguem no local procurando por outras vítimas. Logo após o desabamento, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se manifestou, lamentando o corrido e dizendo que o governo do Estado atuará para prestar assistência às famílias.

Um prédio de 3 andares desabou em Olinda, no bairro de Jardim Atlântico agora a noite, e a informação preliminar que eu tenho é que o local era habitado e pessoas estão nos escombros. Os bombeiros já estão no local, mas não há informações oficiais por enquanto. pic.twitter.com/11H4bNQ0DX — Luan Amaral ✊🏿 (@Luanamaral91) April 28, 2023