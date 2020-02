Desabamento na zona oeste do Rio deixa dois feridos

Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva castigou o Rio na noite de domingo



O desabamento de uma casa na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro, após um temporal que atingiu a cidade na noite deste domingo, 02, deixou duas pessoas feridas.

Segundo os Bombeiros, as vítimas estavam em uma casa na encosta do morro, na Travessa Chico Buarque. Eles foram atendidos pelos vizinhos e encaminhados para o hospital. Ainda não se tem notícias sobre o estado de saúde. Eles não foram identificados.

A tempestade provocou alagamentos em diversos pontos do Rio. Segundo a prefeitura, foram 40 pontos alagados ou com bolsões de água. A cidade entrou em estágio de atenção, patamar intermediário de uma escala de cinco níveis ontem, mas retornou ao estágio de mobilização, segundo mais grave da escala, nesta manhã. Ao amanhecer, algumas vias importantes, como a Linha Vermelha e a Avenida Brasil, ainda estavam com um nível de água elevado.

* Com informações da Agência Brasil.