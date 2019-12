Deslizamento de barreira deixa 5 mortos e 2 desaparecidos em Recife

Reprodução/TV Globo Não chovia no momento do incidente; bombeiros disseram que não é possível determinar as causas



Um deslizamento de barreira deixou ao menos cinco mortos, três feridos e duas pessoas desaparecidas, na madrugada desta terça-feira (24), em Recife, Pernambuco.

O incidente aconteceu por volta das 3h na Rua Bela Vista, no Córrego do Morcego, bairro de Dois Unidos, Zona Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, atingiu duas casas. Três adultos, uma criança e um bebê — todos da mesma família — morreram no local.

Não chovia no momento do deslizamento. Em nota, os bombeiros afirmaram que ainda não é possível determinar as causas do acidente.

