Deslizamento provoca interdição de 30 imóveis na zona leste de SP

Um deslizamento causou a interdição de 30 imóveis na Vila Carmosina, na zona leste de São Paulo.

Após as fortes chuvas ocorridas na noite da última quinta-feira (8), a abertura de uma cratera colocou em risco dos moradores e pedestres que frequentam o local. Dois carros foram arrastados para dentro do buraco.

Por volta das 23h, as chuvas provocaram um deslizamento de terra em uma área particular localizada na Rua Marixis, na altura do número 100. Segundo a gestão Covas, a Subprefeitura de Itaquera precisou interditar e retirar famílias de quatro casas, um estacionamento, uma fábrica e um condomínio com 24 residências por questão de segurança.

Não houve vítimas ou feridos no incidente.

Engenheiros e agentes vistores estiveram no local para avaliar a situação dos imóveis e também responderam dúvidas dos moradores sobre identificação de responsáveis e procedimentos jurídicos, de acordo com a Prefeitura. Todas as famílias precisaram deixar o local.

Ainda de acordo com a Prefeitura, o mesmo condomínio já havia sido interditado em 2014, devido ao risco de desabamento.

Agora, as pessoas só poderão retornar após serem feitas as obras no local que, segundo a administração municipal, são de responsabilidade dos proprietários.

*Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo