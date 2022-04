Deslizamentos em Angra dos Reis deixam pelo menos 11 desaparecidos

Equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham na busca por vítimas em Ilha Grande e Ponta Negra

Reprodução/Facebook/@alcilene.silva.90281943 Chuva causou deslizamentos em Angra dos Reis



Um deslizamento no bairro de Monsuaba, em Angra dos Reis (RJ), deixou pelo menos 11 desaparecidos na madrugada deste sábado, 2. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a ocorrência foi registrada por volta das 3h50. Cinco pessoas já foram resgatadas. Todas foram socorridas e levadas ao hospital. A corporação informou que equipes trabalham na busca por vítimas em Ilha Grande, em Angra, e Ponta Negra, em Maricá, onde também ocorreram deslizamentos por causa das fortes chuvas que atingem o Estado. De acordo com a Prefeitura de Angra dos Reis, a cidade registrou a maior chuva da história nas últimas 48 horas. Foram 655 milímetros no continente e 592 milímetros em Ilha Grande.

Todas as sirenes do sistema de alerta foram acionadas durante a madrugada. A administração municipal disponibilizou abrigos para as pessoas que precisarem deixar suas casas. A Defesa Civil pede que os moradores permaneçam em casa e só saiam caso haja orientação pelas sirenes, SMS ou pelos técnicos que estão nas ruas. Por conta dos deslizamentos que atingem o município, a prefeitura também informou que a circulação das linhas de ônibus que ligam o centro da cidade aos bairros de Jacuecanga, Monsuaba, Ponta Leste e Conceição de Jacareí estão temporariamente suspensas. Já as linhas que fazem o trajeto dos bairros Japuíba, Frade, Mambucaba e Serra D‘Água funcionam com horário reduzido.