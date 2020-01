26 detentos fogem de penitenciária do Acre pulando o muro

Luiz Silveira/Agência CNJ 26 presos fugiram da Penitenciária Francisco d'Oliveira Conde (FOC)



Um dia após a fuga de 75 presos ligados ao PCC de um presídio em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) confirmou a fuga de 26 detentos da penitenciária Francisco d’Oliveira Conde (FOC).

Segundo a Secretaria, os criminosos do pavilhão L cumpriam pena em regime fechado, e pularam o muro do presídio com o auxílio de uma corda feita com lençóis.

Todas as forças de segurança do Estado estão em alerta, trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal especialmente nas regiões de fronteira.