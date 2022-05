Distrito Federal registra dia mais frio de sua história, com mínima de 1,4ºC

Temperatura foi registradas às 6 horas da manhã desta quinta-feira; sensação térmica ficou entre 0,9º C e 1º C

Foto: FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Frente fria, causada por uma massa de ar polar, provoca dia mais frio da história de Brasília. Pedestres se protegem na cidade



O Distrito Federal registra nesta quinta-feira, 19, a manhã mais fria da sua história, com a temperatura mínima de 1,4º C. A baixa temperatura foi registrada na estação do Gama do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 6 horas e é considerada a menor desde o início das medições da instituição, em 1963. O recorde anterior era de 1,6⁰ C e foi registrado no dia 18 de julho de 1975. Ainda nesta quinta, uma hora depois, a temperatura havia subido para apenas 1,5º C. A sensação térmica ficou entre 0,9º C e 1º C. Em outras regiões de Brasília, a medição também apontou baixas temperaturas. Na estação Sudoeste do Inmet, às 6 horas fazia 5,9º C e às 7 horas baixou para 5,1º C. Já em Águas Emendadas, às 6 horas fazia 4,7º C e às 7h, 3,8º C. Na última estação do Instituto para medição de temperatura na capital brasileira, Paranoá, às 6 horas fazia 4,3º C e às 7 horas, 4,1º C. Segundo os metereologistas do Inmet, os ventos podem ficar mais intensos ao longo do dia, baixando ainda mais a sensação térmica na cidade. A frente fria é causada por uma massa de ar polar que chegou mais intensamente em Brasília nesta quinta-feira.