Dia de caos: Temporal trava a Grande São Paulo

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Corpo de Bombeiros usa bote para resgatar pessoas na Marginal Tietê, em São Paulo



A chuva contínua que assola a Grande São Paulo desde a noite de domingo (9) deixou um rastro de destruição, travou o trânsito, comprometeu serviços públicos e prejudicou especialmente a vida do paulistano nesta segunda-feira (10). É o maior temporal que atinge a região metropolitana no mês de fevereiro em 37 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital, a área mais atingida foi a Oeste, mas desde as primeiras horas da manhã desta segunda o deslocamento tornou-se impossível em algumas das principais vias que cortam a cidade. Além disso, linhas de trens e do Metrô foram paralisadas (leia detalhes abaixo). Com a circulação inviabilizada, a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos. A previsão é mais chuva ao longo do dia e as autoridades estaduais e municipais recomendaram que os moradores não saiam de casa.

O Corpo de Bombeiros contabilizou 915 chamados para enchentes até as 16h, com 163 para desmoronamentos e 170 para queda de árvores. Felizmente, nenhuma morte foi registrada.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou, às 12h, que toda a cidade segue em estado de alerta em decorrência do transbordamento de córregos e rios.

Mobilidade

Trechos das Marginais Titê e Pinheiros registraram alagamentos e algumas pessoas passaram horas dentro dos carros. Bombeiros usaram barcos para resgatar quem ficou preso nas enchentes. A chegada à capital foi comprometida pelas rodovias Dutra, Fernão Dias, Imigrantes e Bandeirantes. O tráfego segue normal em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

Por volta das 8h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 88 km de congestionamento na cidade. Mesmo assim, às 14h30, o índice de congestionamento foi de 44 km.

A SPTrans informou que linhas de ônibus que passam pelas marginais sofreram alterações no itinerário. A EMTU divulgou uma lista de linhas intermunicipais que foram afetadas. As 003, 103, 104, 105, 111, 163, 532 e 571 sofreram atrasos, enquanto as 082, 082BI1, 082DV1, 246, 246BI1, 418, 550, 809, 824, 824VP1, 227, 292, 341, 342 e 473 estão interrompidas.

A CPTM informou por volta das 16h que, por motivo de alagamento, a circulação de trens entre as Estações Osasco e Santo Amaro está interrompida. Entre as estações Grajaú e Santo Amaro está sendo realizada normalmente. A Linha 8-Diamante voltou a funcionar e a Linha-9 Esmeralda não tem previsão de retorno.

Escolas

A chuva comprometeu as aulas em 37 escolas da rede estadual em todo o Estado de SP. Instituições de ensino privadas também tiveram a rotina alterada. O Colégio Santa Cruz, na região de Pinheiros, foi um dos que sofreram com a chuva (veja o vídeo abaixo). A escola foi inundada, inclusive a biblioteca recém-inaugurada.

Colégio Santa Cruz, em São Paulo, tem aulas canceladas em virtude das chuvas desta segunda-feira. Instalações do colégio estão inundadas. pic.twitter.com/chWk1HzUlp — Jovem Pan News (@JovemPanNews) February 10, 2020

A rede municipal não divulgou informações sobre suspensão de aulas. Em Osasco e Barueri, as prefeituras decidiram suspender as atividades em todas as escolas municipais.

Aeroportos

Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas tiveram voos cancelados. Segundo a concessionária GRU Airport, 21 voos foram cancelados e outros 22 que tinham o aeroporto internacional como destino tiveram de ser alternados para outros aeroportos — dos quais, 21 retornaram para GRU e um foi cancelado.

Imagens de emissoras de TV mostraram alagamentos também no Campo de Marte.

Serviços públicos

Órgãos públicos tiveram o expediente suspenso, como o Fórum da Barra da Funda, Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). Serviços de saúde e hospitais também atendem com número reduzido de funcionários.

Comércios e empresas também pararam. O pátio da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) amanheceu alagado, e as feiras que aconteceriam no local nos próximos dias foram canceladas.

Vizinhança

Além da capital, municípios da região metropolitana foram afetados. Em Osasco, um menino de 7 anos de idade ficou soterrado após o desabamento na região conhecida como Morro do Socó. Ele foi socorrido pelos Bombeiros e passa bem (veja o vídeo abaixo). No ABC paulista e litoral foram registrados alagamentos.

Em São Paulo, as chuvas continuam causando alagamentos e comprometem o deslocamento de muitos paulistanos. Em Osasco, um deslizamento chocou moradores no Morro de Socó, no Parque Imperial. Confira o momento em que a terra vem abaixo: pic.twitter.com/jLno0AfrTM — Jovem Pan News (@JovemPanNews) February 10, 2020

Interior

Em São Carlos, a chuva segue intensa e com raios. As cidades de Sumaré e Paulínia também estão na mesma situação. Em Botucatu, no interior do Estado, uma cratera se abriu na pista e famílias estão desabrigadas.