Internado para cirurgia, Dias Toffoli apresenta sinais de covid-19; ministro passa bem

Frederico Brasil/Estadão Conteúdo Dias Toffoli ficará em observação no hospital



O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi internado neste sábado para uma cirurgia de rotina, de drenagem de abscesso, mas, durante sua hospitalização, apresentou sintomas de que ele está com Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus.

A informação é do secretário de Saúde do STF, Marco Polo Dias Freitas, que, em nota, afirmou que a cirurgia transcorreu bem, mas que o ministro “apresentou sinais respiratórios que sugeriram infecção pelo novo coronavírus”. Por essa razão, Toffoli permaneceu internado para monitorar o quadro.

O ministro já havia sido testado, na última quarta-feira (20), mas o resultado deu negativo para coronavírus. Toffoli, segundo nota do secretário de saúde do STF, passa bem e respira sem a ajuda de aparelhos.

Toffoli deverá ficar em licença médica pelos próximos 7 dias – mas o tempo pode aumentar uma vez que o resultado de seus exames fique pronto. Enquanto está afastado, o ministro Luiz Fux fica com o posto de presidente do STF.

Confira a nota de Marco Polo Dias Freitas na íntegra:

O Senhor Ministro Dias Toffoli foi hospitalizado no sábado, 23, para drenagem de um pequeno abscesso. A cirurgia transcorreu bem e na noite do mesmo dia, o Ministro apresentou sinais respiratórios que sugeriram infecção pelo novo coronavírus, devendo permanecer internado para monitorização. No momento, o Ministro está bem e respira normalmente, sem ajuda de aparelhos

Na última quarta-feira, 20, o Ministro foi submetido a teste diagnóstico para o novo coronavírus, que foi negativo.