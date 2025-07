Digão, do Raimundos, se pronuncia após ironizar morte de Juliana Marins em vulcão na Indonésia

Músico gerou revolta ao publicar um story no Instagram debochado sobre a mochila da jovem, que tinha um adesivo escrito ‘Ele Não’

Em um vídeo publicado no Instagram, o músico se explicou: "Minha intenção nunca foi fazer ironia ou deboche com a Juliana Marins



O guitarrista da banda Raimundos, Digão, foi criticado nas redes sociais após se manifestar, no domingo (29), sobre a polêmica envolvendo a morte de Juliana Marins, jovem brasileira que morreu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. O músico gerou revolta ao publicar um story debochado sobre a mochila da vítima que tinha um adesivo escrito “Ele Não”. Em tom sarcástico, Digão escreveu: “Quando o mundo dá a volta, não adianta chorar e fingir surpresa… #ELESIM mandou o foda-se pra vocês”.

Em um vídeo publicado no Instagram, o músico se explicou: “Minha intenção nunca foi fazer ironia ou deboche com a Juliana Marins. A minha intenção era abrir os olhos para o descaso do governo com o que estava acontecendo”. Digão argumentou que a prioridade do governo era buscar uma corrupta condenada a 15 anos de prisão no Peru. “Lula estalou o dedo e mandou o avião para lá e deixou a família da Juliana Marins nessa situação de agonia”. O músico ainda compartilhou que perdeu uma amiga há dois anos da mesma maneira em que Juliana faleceu e desejou “muita luz a família”.

