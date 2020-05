Distrito Federal permitirá reabertura do comércio a partir de 27 de maio

Denner Ovídio/Estadão Conteúdo Segundo o decreto, os shoppings deverão funcionar entre 13h e 21h e observar medidas de segurança



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou, na sexta-feira (22), um decreto liberando o funcionamento de shopping centers, centros comerciais e o comércio em geral a partir da próxima quarta-feira(27). O comércio está fechado desde 19 de março devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo as regras, os shoppings deverão funcionar entre 13h e 21h e observar medidas de segurança. Dentre elas, está a disponibilização de equipamentos de proteção individual e álcool em gel para todos os funcionários, a realização de testes de covid-19 nos funcionários e medição da temperatura de todos os clientes que entrarem no shopping. Além disso, a capacidade da garagem será limitada a 50% e as praças de alimentação continuarão fechadas.

Em relação ao comércio em geral, deve ser observada a distância mínima de dois metros entre as pessoas, o uso de máscaras e álcool em gel. Estabelecimentos não poderão vender refeições e produtos para consumo no local e também não poderão disponibilizar mesas e cadeiras aos consumidores.

Alguns estabelecimentos poderão funcionar 24 horas, como padarias, postos de combustível, supermercados, hortifrutigranjeiros, além de clínicas médicas e clínicas veterinárias.

Segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, o Distrito Federal registra 5.948 casos de covid-19 e 90 óbitos. Foram 1.329 novos casos da doença desde a última segunda-feira (18) e 24 novos registros de mortes. A curva de contaminação na região ainda é inconstante. Na última quarta-feira (20) foram registrados 342 novos casos, no dia seguinte caiu para 261 e hoje foram 406 novos registros.

*Com Agência Brasil