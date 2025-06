Parada do Orgulho LGBT+ 2025: 17 trios elétricos e um tema para refletir

Segurança será reforçada com 1,5 mil policiais desde as primeiras horas da manhã de domingo (22); câmeras fixas e móveis instaladas ao longo da avenida Paulista e nas imediações vão auxiliar os policiais na segurança

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Operação Parada LGBT+ 2025, da Polícia Militar, vai mobilizar unidades especializadas como Choque, Rota, Gate, Cavalaria e Rocam



Em um dia onde a expectativa é ver o mundo colorido e cheio de alegria, a Parada do Orgulho LGBT+ deste ano convida os participantes a refletir, ainda com felicidade, sobre o tema “Envelhecer LGBT+ Memória, Resistência e Futuro”. O objetivo da 29ª edição, que acontece a partir das 10h na Avenida Paulista neste domingo (22/6), é tratar de temas como solidão e rede de apoio. 17 trios elétricos prometem garantir shows para alegrar os participantes com apresentações de Pedro Sampaio, Banda Uó, entre outros.

A maior parada LGBT+ do mundo precisa também da maior segurança do mundo. De acordo com a secretária que administra a pasta no Estado de São Paulo, 1,5 policiais vão garantir o bem-estar dos participantes por meio das Forças de Segurança. Além da Polícia Militar, as delegacias da Polícia Civil, com apoio da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), terão equipes reforçadas no dia do evento.

A Operação Parada LGBT+ 2025, da Polícia Militar, acontecerá desde as primeiras horas da manhã de domingo no entorno da Avenida Paulista. Serão mobilizadas unidades especializadas como Choque, Rota, Gate, Cavalaria e Rocam, além de trânsito, rodoviária, comando de aviação e bombeiros, totalizando cerca de 1,5 mil agentes.

As câmeras fixas e móveis instaladas ao longo da avenida e nas imediações vão auxiliar os policiais na segurança do evento. Para controlar o fluxo de pessoas, haverá gradis para evitar direcionando os participantes de modo a garantir a segurança de todos. Os espaços contarão com torres de observação. A Polícia Militar também vai monitorar o entorno do evento com o apoio do Olho de Águia, equipe que opera drones de vigilância, gerando imagens em tempo real para o Centro de Operações da PM.

A Polícia Civil atuará no evento por meio das equipes especializadas de crimes raciais e delitos de intolerância, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para combater os crimes de ódio. Os agentes estarão em pontos estratégicos espalhados em oito viaturas no local.

Por se tratar de um evento conhecido mundialmente, a Parada do Orgulho LGBT+ atrai muitos turistas para São Paulo. Pensando nisso, a equipe da Divisão Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) também reforçará o efetivo para atender a toda população, principalmente nos aeroportos da cidade.

Os plantões das delegacias serão reforçados. O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) atuará no policiamento preventivo especializado na área externa, com foco nos furtos e roubos de celulares e outros crimes patrimoniais. Além disso, o Serviço Aerotático (SAT) também apoiará as equipes em solo na área do evento nos horários de maior concentração de público.