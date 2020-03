Dois alunos são esfaqueados em escola particular no Rio de Janeiro

O agressor, que também estudava no local, portava um canivete e uma faca

Um estudante do segundo ano do técnico de Informática da escola particular CELC, antigo Colégio de Aplicação Luso Carioca, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, esfaqueou outros dois colegas nesta terça-feira (10). Ele portava um canivete e uma faca. No entanto, ambos os ataques foram feitos com o primeiro instrumento.

Um aluno da escola informou ao portal Extra que um deles foi atingido na mão e o segundo ficou com a arma fincada nas costas. Quando não conseguiu pegar o canivete de volta, ele puxou a faca e acertou um estudante de raspão, mas levou um soco de outro e tentou fugir.

“Quando ocorreu, eu estava na sala de informática no primeiro andar e foi possível ouvir gritos. Bem nesse momento duas alunas foram para a nossa sala chorando e contaram o que houve”, relatou o jovem, completando: “O que eu sei é que os dois não falavam com esse garoto e que, sim, havia bullying, porém não era nenhum dos dois que fazia”.

O Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM) esclareceu que o colégio “apenas aluga” o espaço e “funciona de maneira independente”. Além disso, afirmou que, segundo o CELC, “todas as medidas já foram tomadas”.

Outro estudante relatou ao Extra que a intenção do agressor seria atingir o maior número possível de vítimas. Antes do ataque, ele colocou uma Bíblia em cima da mesa, disse “Deus te abençoe”, e tentou esfaquear o primeiro aluno. “Vendo que não deu, foi para um dos outros companheiros e cravou a faca”, contou.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado às 10h40. No local, foi realizado o atendimento a um dos adolescentes, com ferimentos leves, que já foi liberado. O outro, com hemorragia, não foi socorrido pela corporação. Ele já tinha sido levado para o Hospital estadual Getúlio Vargas. Segundo a direção da unidade, o paciente de 16 anos apresenta estado de saúde estável.

O agressor foi preso. De acordo com a escola, ele tinha acompanhamento psiquiátrico e veio de outra escola onde sofreu bullying.