Fugitivos da penitenciária de Mossoró entram para lista vermelha da Interpol

Mecanismo de cooperação internacional reúne indivíduos que representam uma ameaça potencial à sociedade

Secretaria Nacional de Políticas Penais / Divulgação Dois detentos que escaparam da penitenciária de Mossoró foram incluídos na lista vermelha da Interpol



Dois detentos que conseguiram escapar da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram incluídos na lista vermelha da Interpol, que reúne fugitivos da Justiça em diferentes países que representam uma ameaça potencial à sociedade. É um mecanismo de cooperação entre as polícias de todo o mundo. No entanto, a classificação desses alertas varia de acordo com a situação, resultando em diferentes categorias de difusão. Anteriormente, eles estavam na lista laranja. Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, apelidado de Deisinho, de 34 anos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para que uma pessoa seja incluída na lista vermelha da Interpol, é necessário que haja um mandado de prisão em vigor, seja por conta de uma investigação em andamento ou de uma condenação. Em 2023, mais de 12 mil mandados desse tipo foram emitidos em todo o mundo. Por outro lado, o alerta laranja indica uma circunstância excepcional, indicando a presença de um perigo iminente à segurança do país onde a pessoa em questão for encontrada, como no caso de suspeitos de terrorismo. Em 2023, foram registrados 17 alertas dessa natureza em todo o mundo.

A principal suspeita até o momento é de que os dois presos tenham utilizado materiais de uma obra do pátio da penitenciária como instrumentos na ação, de acordo com pessoas com acesso à investigação. Ainda não há informações sobre a possível ajuda de agentes penitenciários, outros funcionários ou pessoas externas na fuga. As hipóteses estão sendo investigadas, mas já há consenso de que houve falha na inspeção.

*Reportagem produzida com auxílio de IA