Dois homens são presos durante ação da PF contra compartilhamento de pornografia infantil no Paraná

Um dos detidos foi flagrado em posse de estufas para cultivo de maconha, além de diversos pés da droga; suspeitos foram encaminhados à Superintendência da PF em Curitiba

Polícia Federal/Divulgação A PF segue investigando o caso, buscando informações que indiquem o envolvimento dos suspeitos na prática dos crimes de produção de pornografia infantil, estupro de vulnerável e tráfico de drogas



A Polícia Federal (PF) prendeu um homem de 50 anos durante uma operação contra a exploração sexual de crianças e adolescentes e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. A prisão foi efetuada pela PF nesta quinta-feira, 3, a partir de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Curitiba, no Paraná. Segundo a corporação, o alvo do mandado foi flagrado em posse de “grande volume’ de arquivos de pornografia infantil, com materiais retratando até abusos sexuais contra bebês. Além dele, um outro homem, de 33 anos, foi detido por tráfico de drogas, uma vez que os agentes identificaram estufas para o cultivo de maconha, pés da droga e porções do entorpecente secas em posse dele. Todos os envolvidos foram encaminhados até a sede da Superintendência da PF em Curitiba. A PF segue investigando o caso, buscando informações que indiquem o envolvimento dos suspeitos na prática dos crimes de produção de pornografia infantil, estupro de vulnerável e tráfico de drogas.