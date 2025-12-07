Domingo começa com temperaturas elevadas e clima abafado
No decorrer das horas, haverá previsão para pancadas de chuva isoladas, que podem ser seguidas por raios e vento, apenas no norte paulista
Neste domingo (7), o dia novamente será marcado pelo Sol entre algumas nuvens no Estado de São Paulo, o que manterá as temperaturas elevadas e o tempo muito abafado.
No decorrer das horas, haverá previsão para pancadas de chuva isoladas, que podem ser seguidas por raios e vento, apenas no norte paulista, devido à atuação de áreas de instabilidade geradas pelo calor e umidade elevada.
Nas demais áreas do Estado, há possibilidade de chuva em áreas isoladas, de curta duração e fraca intensidade.
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 18 e 33 graus. Já em Botucatu, mínima de 20 e máxima de 32 graus.
*Com Agência SP
