Domingo começa com temperaturas elevadas e clima abafado

Na capital, as temperaturas variam entre 18°C e 33°C neste domingo (07)



Neste domingo (7), o dia novamente será marcado pelo Sol entre algumas nuvens no Estado de São Paulo, o que manterá as temperaturas elevadas e o tempo muito abafado.

No decorrer das horas, haverá previsão para pancadas de chuva isoladas, que podem ser seguidas por raios e vento, apenas no norte paulista, devido à atuação de áreas de instabilidade geradas pelo calor e umidade elevada.

Nas demais áreas do Estado, há possibilidade de chuva em áreas isoladas, de curta duração e fraca intensidade.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 18 e 33 graus. Já em Botucatu, mínima de 20 e máxima de 32 graus.

*Com Agência SP