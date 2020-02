Dona da Centauro compra quotas da Nike do Brasil e será distribuidora exclusiva

Reprodução O grupo se tornará também a varejista exclusiva de lojas físicas Nike, responsabilizando-se pela comercialização de produtos ao consumidor final



O Grupo SBF, dono da marca Centauro, anunciou que foi firmado contrato de compra e venda de quotas representativas do capital social da Nike do Brasil, excluindo determinados ativos como direitos sobre propriedade intelectual.

O valor estimado de aproximadamente R$ 900 milhões está sujeito a ajuste considerando o valor de tais ativos na data de fechamento da transação. A operação engloba o capital de giro (incluindo estoque) e determinados ativos fiscais.

Diante disso, a dona da Centauro se tornará a distribuidora exclusiva de produtos Nike — incluindo vestuário, calçados, acessórios e equipamentos no território brasileiro e a operadora direta exclusiva do canal de venda eletrônico varejista por um período inicial de 10 anos.

O grupo se tornará também a varejista exclusiva de lojas físicas Nike, responsabilizando-se pela comercialização de produtos ao consumidor final através de lojas monobrand Nike — podendo abrir e operar lojas Nike no território brasileiro, pelo período inicial de cinco anos.

A Nike do Brasil é responsável pelo comércio atacadista de produtos, com receita operacional líquida de aproximadamente R$ 2 bilhões no exercício social encerrado em 31 de maio de 2019.

A SBF Comércio financiará parte do valor a ser desembolsado na transação e contratou o Banco Santander Brasil, o Banco Itaú BBA e o Banco Bradesco BBI para auxiliá-la na estruturação e implementação do financiamento.

Segundo a SBF, a transação está sujeita à autorização por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

*Com informações do Estadão Conteúdo