Dono de farmácia na zona leste de São Paulo é preso suspeito de vender medicamentos roubados

Uma operação realizada pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) resultou na prisão do dono de uma farmácia na zona leste de São Paulo. A ação policial apreendeu medicamentos de alto custo, incluindo canetas usadas em tratamento de obesidade, hormônios, calmantes de tarja preta e medicamentos estimulantes do sistema nervoso central. O estabelecimento, localizado na travessa Seringais, em Guaianases, era suspeito de adquirir e vender remédios roubados de outros locais. Durante a abordagem, os investigadores constataram que a estrutura da farmácia não atendia aos padrões exigidos para o armazenamento adequado dos medicamentos. Além disso, havia falta de higiene e acúmulo de lixo no local. Segundo o Deic, a estrutura da farmácia “era pior do que a prevista”. Medicamentos para tratamento contra a diabete e obesidade, como a semaglutida, precisam ser armazenados em baixa temperatura, o que não ocorria. O proprietário da farmácia admitiu aos agentes que adquiriu os produtos sem os devidos trâmites legais e não possuía comprovação da procedência dos remédios. O comerciante foi autuado por crime contra a saúde pública, por fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica e por vender produtos alterados. A ação faz parte de uma fase para prender os receptadores dos remédios roubados em assaltos a farmácias.

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA