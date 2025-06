Lula lamenta tragédia com brasileira em vulcão na Indonésia

Ministra dos Direitos Humanos defende que sonhos femininos não sejam transformados em culpa após tragédia

Ricardo Stuckert/PR Lula manifestou condelências pela morte de Juliana em publicação nas redes sociais



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou profunda tristeza pela morte de Juliana Marins, jovem de 24 anos que faleceu após cair durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. “Nossos serviços diplomáticos e consulares na Indonésia seguirão prestando todo o apoio à sua família neste momento de tanta dor. E quero expressar a minha solidariedade à sua família — solidariedade que, tenho certeza, também é de todo o povo brasileiro. Que Deus conforte seus corações”, declarou Lula, em postagem nas redes sociais.

A tragédia repercutiu não apenas pela perda precoce da jovem publicitária, natural de Niterói, mas também pelo simbolismo da situação para mulheres que buscam realizar seus sonhos e desafios pessoais. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, também se manifestou, destacando a importância de que sonhos femininos não sejam convertidos em culpa diante de tragédias. Ela declarou: “Devemos transformar o luto em luta, para que nenhuma mulher seja abandonada e para que não transformem nossos sonhos em culpa”.

Juliana estava em uma expedição pelo vulcão Rinjani, segunda maior montanha da Indonésia, quando sofreu a queda. As equipes de resgate trabalharam durante quatro dias para localizá-la, enfrentando condições adversas de terreno e clima. O episódio provocou uma onda de solidariedade no Brasil, com autoridades e cidadãos ressaltando o apoio à família e o respeito à memória da jovem.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ministra Macaé ressaltou que a tragédia deve fortalecer a atenção e o cuidado às mulheres, especialmente aquelas que buscam romper barreiras e realizar seus desejos com coragem e determinação.